Kahramankazan'da Kültürel Dayanışma Şenliği Düzenlendi

(ANKARA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Yusufelililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen şenliğe katıldı.

Kahramankazan'da Yaşayan Yusufelililer Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Belediye'nin Kayı Piknik alanında düzenlenen şenlik renkli anlara sahne oldu. Yöresel yemeklerin ikram edildiği şenlikte, kültürel mirası simgeleyen geleneksel halk oyunu gösterileri de sergilendi.

Şenliğe katılan Çırpanoğlu, "Dayanışmanın hakim olduğu, toplumsal refahın sağlandığı aynı zamanda kültürel mirasını her geçen gün zenginleştiren Kahramankazan'da böylesi güzel etkinliklerin düzenlenmesi bizleri mutlu ediyor" dedi.

Vatandaşlarla sohbet eden Çırpanoğlu, talep, şikayet ve önerilere kulak verdi.

Şenlik alanında Kahramankazan'ın ilk DMD savaşçısı olan Musa Boran için açılan bağış standını da ziyaret eden Çırpanoğlu, Kahramankazan'ın evladına sahip çıkacağından hiç şüphesi olmadığını, tedavi ücretinin en kısa zamanda toplanması için destek vermeye devam edeceklerini belirtti.