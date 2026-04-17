Kahramankazan'da Okul Saldırısında Hayatını Kaybedenler Anıldı

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'yı ve öğrencileri andı.

Kahramankazan Belediyesi, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler anısına Kahramankazan Şehitler Camii bahçesinde vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Dilşad Taş Polat ile Belediye Meclis Üyesi Güneş Karatokuş'un da katıldığı programda, hayatını kaybedenler, dualarla ve rahmetle anıldı.