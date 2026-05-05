Kahramankazan'da "Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi" sergiyle taçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramankazan'da "Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi" sergiyle taçlandı

Kahramankazan\'da "Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi" sergiyle taçlandı
05.05.2026 23:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen "Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi" düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

Kahramankazan 15 Temmuz Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği tarafından şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülen "Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi" düzenlenen kapanış programıyla sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Müzesi'nde gerçekleştirilen programa; Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fatma Ayşe Güngör, Ankara Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Hayrettin İpekoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir, Kaymakam Mustafa Yılmaz, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Türkiye Gaziler Vakfı 2. Başkanı Mehmet Eğin, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü himayesinde, kaymakamlık ve belediyenin katkılarıyla hayata geçirilen projenin kapanış töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Abdullah Yalman'ın duasıyla başladı.

Programda konuşan Dernek Başkanı Cafer Akın, geçen yıl ağustos ayında başlayan projenin sadece bir sosyal sorumluluk çalışması olmadığını, aynı zamanda bir dayanışma ve vefa hareketi olduğunu vurguladı. Akın, projenin amaçlarına değinerek şu bilgileri paylaştı:

"Bu proje ile şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için sosyal, psikolojik ve ekonomik anlamda katkı sunmayı hedefledik. Kursiyerlerimiz; deri çanta yapımından kağıt rölyefe, sabun ve mum üretiminden akıl ve zeka oyunlarına kadar birçok alanda eğitim aldı. Ayrıca söyleşiler ve gezilerle sosyalleşme imkanı buldular."

Konuşmaların ardından projeye katılan gazi ve şehit yakınlarına plaket ve sertifikaları takdim edildi. Protokol üyeleri ve davetliler, daha sonra proje kapsamında düzenlenen kurslarda üretilen ürünlerden oluşan sergiyi gezerek, kursiyerlerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramankazan'da 'Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi' sergiyle taçlandı - Son Dakika

Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran’dan BAE’ye Saldırı İddialarına Yanıt
İran'dan BAE'ye Saldırı İddialarına Yanıt
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:55:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramankazan'da "Ölümsüz Kahramanlara Vefa Projesi" sergiyle taçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.