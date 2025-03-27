Kahramankazan'da Ramazan Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

(ANKARA)- Kahramankazan Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde tatlı ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Kahramankazan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede faaliyet gösteren pastaneler, fırınlar ve tatlı imalathanelerinde hijyen, üretim koşulları ve ürünlerin sağlıklı olup olmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında iş yerlerinin ruhsatları, çalışanların kişisel hijyen kurallarına uygunluğu, kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri ve üretim alanlarının temizliği incelendi. Kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, eksikliklerin giderilmesi için süre tanındı.

Ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirtti.