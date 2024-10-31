Kahramankazan'da Tusaş Saldırısında Şehit Olanlar İçin Mevlit Okutuldu

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(ANKARA)- Kahramankazan'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar için mevlit okutuldu.

Kahramankazan'da TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında şehit olanlar için mevlit okutuldu. Şehitler Camii'nde düzenlenen programa, Kahramankazan Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Başkan Yardımcıları Ali İhsan Baykurt ile Şerafettin Demirbağ, belediye meclis üyeleri, Şehit Murat Arslan'ın babası ve yakınları katıldı.

Vatandaşların yoğun katılım sağladığı programda birlik ve beraberlik mesajı verildi. Program, lokma dağıtımı ile sona erdi.