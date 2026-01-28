Kahramankazan Belediye Başkanı Çırpanoğlu'ndan Dmd Hastası Minik Musa Boran'ın Kampanyasına Destek

(ANKARA)- Kahramankazan'ın sevilen işletmelerinden biri, bir günlük hasılatını DMD hastası minik Musa Boran'ın tedavi masrafları için bağışlayacağını duyurdu. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu da kampanyaya destek verdi.

Kahramankazan'daki işletme sahibi ve esnafın başlattığı kampanya kapsamında gün boyu elde edilen gelirin tamamı, Musa Boran'ın sağlığına kavuşabilmesi adına açılan yardım hesabına aktarıldı. Haberi alan ilçe sakinleri, hem yemek yemek hem de bir çocuğun geleceğine ışık tutmak için işletmeye akın etti.

İşletmeyi ziyaret ederek hem esnafa teşekkür eden hem de kampanyaya katkıda bulunan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, şunları söyledi:

"Bugün burada çok kıymetli bir gönül köprüsü kurulduğuna şahitlik ediyoruz. İşletme sahibimizin 'Bugün kazancımız Musa Boran'ındır' diyerek tüm hasılatını bağışlaması, Kahramankazan esnafının ne kadar kadirşinas olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Musa Boran evladımız bu zorlu hastalıkla savaşırken asla yalnız değildir. Onun mücadelesi bizim mücadelemizdir. Bir evladımızın yeniden koşup oynayabilmesi, ailesinin yüzünün gülmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Bu dayanışma ruhu olduğu sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok. Musa Boran bu savaşı bizlerin duası ve desteğiyle kazanacak."