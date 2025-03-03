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(ANKARA) - Kahramankazan Köprübaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 3. Olağan Genel Kurulu toplandı. Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu'nun da katıldığı toplantıda, kooperatifin finansal durumu ve yıllık faaliyetleri hakkında değerlendirme yapıldı.

Kahramankazan Köprübaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi 3. Olağan Genel Kurulu toplandı. Düzenlenen genel kurul Kumpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kooperatif Başkanı Ali Yılmaz ve ilçe esnafının katıldığı toplantıda, kooperatifin finansal durumu ve yıllık faaliyetleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Genel kurulda denetim ve yıllık çalışma raporu, bilanço gelir gider hesaplarının yer aldığı 14 madde oy birliği ile kabul edildi.

Başkan Çırpanoğlu yaptığı konuşmada, kooperatifin ilçe esnafı için büyük öneme sahip olduğunu vurgulayarak, belediye olarak imkanlar el verdiği sürece esnafa maddi destek sunmaya devam edeceklerini ve her zaman esnafın yanında olacaklarını belirtti.

Kooperatif Başkanı Ali Yılmaz, kooperatifin kurulduğu 2019 yılından bu yana bin 500'ü aşkın esnafla birlikte her geçen gün büyüyüp güçlendiklerini söyledi.