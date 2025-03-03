Kahramanmaraş'a Yeni Su Projesi

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(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat depreminin meydana geldiği Kahramanmaraş'ın içme suyu sorunu yaşamaması için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, kentin 2030 yılına kadar su ihtiyacını karşılaması öngörülen "Kısık İçmesuyu Regülatörü Ayvalı Barajı Bağlantısı İsale Hattı" işi için sözleşmenin imzalandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş Kısık İçmesuyu Regülatörü Ayvalı Barajı Bağlantısı İsale Hattı sözleşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yumaklı, Bakanlığın 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk saatlerinden itibaren çalışmalara başladığını hatırlatarak aradan geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte bölgenin gerek tarım gerekse ormancılık alanlarında yeniden imarı ve inşası için önemli çalışmalar yürüttüklerini vurguladı.

Bu kapsamda, deprem bölgesindeki illerde içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik DSİ Genel Müdürlüğünce çok sayıda projenin hayata geçirildiğinin altını çizen Yumaklı, "Deprem sonrası süreçte, afetten etkilenen illerimiz ve bunlara bağlı ilçelerimizde içme suyu kaynakları, iletim hatları, arıtma tesisleri, depo bağlantı hatları ve depolarda oluşan tüm hasarlar giderilerek il ve ilçelerimizin içme suyu depoları arıtılmış, bu bölgelere içme suyu iletilerek vatandaşımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca, İlbank ve su kanal idarelerinin sorumluluğunda olan şehir şebekelerindeki arızalara da bakım-onarım ve malzeme desteği sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

2 milyar 660 milyon 289 bin 554 lira bedel ile imzalanan sözleşme kapsamında, Kısık Regülatöründen alınacak ham suyun Kahramanmaraş'a ana içme suyu kaynağı olan Ayvalı Barajı'na iletilmesi suretiyle yıllık 20 hektometreküp akım ile takviye edilmesi için gerekli içme suyu tesislerinin inşa edileceği bilgisini veren Yumaklı, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş şehir merkezinin önümüzdeki 5 yılda ilave 30-35 hektometreküp/yıl içme suyu ihtiyacı olacağı tahmin ediliyor. Bu ihtiyacın 20 hektometreküpü Kısık Barajı'ndan karşılanacak. İçme suyu kesintilerinin önüne geçmek adına Kısık İçmesuyu Regülatörü Ayvalı Barajı bağlantı hattının faaliyete geçirilmesi büyük önem taşıyor. Kısık Barajı gövdesinin mansap kısmında yapılacak olan regülatör yapısı ile Kısık Barajı baz akımlarının yaklaşık 75 kilometre uzunluğunda bağlantı hattı yapılarak hali hazırda Kahramanmaraş il merkezine içme ve kullanma suyu sağlayan Ayvalı Barajına cazibeli aktarılması için isale hattı sanat yapıları ve servis yolu yapılacak.

Kahramanmaraş il merkezi içme suyu mevcut kaynakların yetersiz kalacağı ve Kısık Barajı'ndan su temin edilmesi ile 2030 yılına kadar ihtiyacın karşılanabileceği öngörülüyor. Kahramanmaraşlı tüm değerli vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun."