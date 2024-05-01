Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Yüzde 27 Ek Zam Yaptı - Son Dakika
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Yüzde 27 Ek Zam Yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Yüzde 27 Ek Zam Yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, belediye ve KASKİ'de çalışan işçilerin maaşına yüzde 27 ek zam yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, ek protokole imza attı. Görgel, işçilerin maaşlarının en düşük 28 bin lira olduğunu belirtti ve çalışma arkadaşlarının yaşam standardını yükseltmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

01.05.2024 15:23
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, belediye ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (KASKİ) çalışan işçilerin maaşına yüzde 27 ek zam yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde ek protokole imza attı.

İmza töreninin ardından konuşan Görgel, belediye ve KASKİ'de çalışan şirket işçilerinin maaşının en düşük 28 bin lira, kadrolu çalışan işçilerin ise en düşük maaşının 35 bin lira olduğunu söyledi.

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Görgel, yeni Kahramanmaraş'ın imarında her bireye önemli görevler düştüğünü belirtti.

Ek protokolle yüzde 27'lik bir zam yapıldığını ve her zaman personellerinin yanında olduklarını kaydeden Görgel, şunları söyledi:

"Çalışma arkadaşlarımızın alın terinin karşılığı bizler için çok önemli. Mesai arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşaması için bizler elimizden geleni yapacağımıza dair söz vermiştik. Bugün bunların ilk adımını attık. Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ'de çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük maaşlarında elimizden geldiğince iyileştirme yapmaya çalıştık. Bayram ikramiyemizi de artıracağız. Mesai arkadaşlarımızın yaşam standardını daha da yukarı taşıyacağız. Bu anlayışla inşallah yeni Kahramanmaraş'ı 6 Şubat öncesinden daha iyi koşullara kavuşturacağız."

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ da katkılarından dolayı Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İşçilerine Yüzde 27 Ek Zam Yaptı - Son Dakika

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