Kahramanmaraş Deprem Davası Devam Ediyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş Deprem Davası Devam Ediyor

10.04.2026 19:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne yol açan deprem davasında sanıkların yargılanması sürüyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Said Bey Sitesi'nde 44 kişinin ölümüne ilişkin 2'si kamu görevlisi 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Hasan Çam ile müştekiler ve taraflar avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Y.K. ve M.Y. ise bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılırken, diğer tutuksuz sanıklar duruşmada yer almadı.

Sanık Hasan Çam, önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talep etti. Diğer sanıklar da savunmalarında önceki beyanlarını yineleyerek beraatlerini istedi.

Depremlerde 4 yakınını kaybeden müşteki Tuğba Erdemoğlu ise duruşmaları başından beri takip ettiğini belirterek, binanın denetlenmeden yapıldığını ve projede yer almayan bir asma kat inşa edildiğini öne sürdü.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 15 Haziran'a erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar, 2 kamu görevlisi için ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Deprem, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2026 19:52:44. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.