Kahramanmaraş Depremi Sanıkları Yargılanıyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş Depremi Sanıkları Yargılanıyor

Kahramanmaraş Depremi Sanıkları Yargılanıyor

Reyyan Apartmanı davasında sanıklar, bilirkişi raporlarını eleştirdi; duruşma 2025'e ertelendi.

18.10.2024 17:46
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Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Reyyan Apartmanı'nda 52 kişinin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Harun Gümüşer, Muhammet Karaaslan ile tutuksuz sanık Nasuh A. ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Tutuklu sanık Mesut Vahit Kazancı, binanın yıkılmasıyla kendisinin bir alakasının olmadığını savundu. 19 aydır cezaevinde olduğunu belirten Kazancı, tahliyesini talep etti.

Tutuklu sanık Harun Gümüşer ise bilirkişi raporlarının eksik ve hatalı hazırlandığını öne sürerek, sonuçların mahkemeyi yanılttığını söyledi.

Tutuklu sanık Muhammet Karaaslan da bilirkişi raporunun kendi içinde çelişkiler barındırdığını iddia ederek, yeniden bilirkişi raporunun hazırlanmasını istedi.

Müşteki ve sanık avukatların savunması sonrası savcı mütalaasını açıkladı.

Mütalaada eksik hususların giderilmesi, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devam etmesi istendi.

Mahkeme heyeti, ara kararında, dosyanın yeni bir bilirkişi heyetine tevdiine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma 24 Ocak 2025'e ertelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Depremi Sanıkları Yargılanıyor - Son Dakika

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