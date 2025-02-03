Kahramanmaraş depremleri sonrası yargı süreci hızlandı

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ADALET Bakanlığı verilerine göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin 2 bin 31 soruşturma dosyası oluşturuldu ve bunlardan 1491'i hakkında iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı. Bu davalardan 149'u karara bağlanıp, 189 kişi hakkında çeşitli sürelerde hapis cezaları verildi.

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat depremlerinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili 2 bin 31 soruşturma dosyası açıldı. Sonuçlanan soruşturmalarda bugüne kadar 1491 iddianame düzenlenerek mahkemelere gönderildi ve kamu davası açıldı. Halen ilk derece mahkemesinde derdest olarak devam eden 1342 davada, 1850 sanık bulunuyor ve bunlardan 193'ü tutuklu yargılanıyor.

DEPREM BÖLGESİNDE ADALET HİZMETLERİ

Depremin hemen ardından 120 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında 'Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' yayımlandı. Bu kararname ile yargıda geçici bir müddet süreler durduruldu ve icra takibi yapılması bazı istisnalarıyla yasaklandı. Deliller toplanarak soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Cumhuriyet başsavcılıklarında deprem suçları soruşturma büroları oluşturuldu ve buralarda Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

984 BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Deprem kovuşturmalarının etkin biçimde yürütülmesi ve hızlı biçimde sonuçlandırılması, uzmanlar gözetiminde sıcağı sıcağına yürütülecek delil toplama ve inceleme faaliyetlerine bağlı olduğu için bölgede mimar, inşaat mühendisi ve jeoloji mühendislerinden oluşan toplam 984 bilirkişi görevlendirildi. Deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişilerle ilgili Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturmalar yürütüldü. Yaşamını yitiren vatandaşların kimlik tespit işlemleri yapıldı ve bilimsel yollarla elde edilen DNA'lar, Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından incelendi. Bu kapsamda, felaketten sonra bölgede toplam 538 adli tıp uzman görevlendirildi. Ayrıca adli tıp birimleri güçlendirildi, Adli Tıp Kurumu'nun bütün imkanları bölgenin hizmetine sunuldu.

BİNE YAKIN HAKİM VE CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

Bakanlık ile Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) planlamaları doğrultusunda, yargı teşkilatı gönüllülük esasıyla hizmetlerin kesintisiz ve eksiksiz yürütülmesini sağladı. Bunun için 'Kardeş Adliye' uygulaması hayata geçirildi ve deprem felaketine maruz kalan bölgedeki adliyeler ile diğer adliyeler eşleştirildi. HSK tarafından bölgede yaklaşık bine yakın hakim ve Cumhuriyet savcısı, bakanlık tarafından ise yaklaşık 9 bin personel görevlendirildi. Depremi takiben ceza infaz kurumlarında bulunan her bir tutuklu ve hükümlü için de gerekli önlemler alındı. Nakil işlemleri yapılan hükümlü ve tutuklu sayısı 12 bin 638 oldu.

YAKLAŞIK 7 BİN KİŞİ TESİSLERDE MİSAFİR EDİLDİ

Arama ve kurtarma ekibi (CEKUT) de bölgeye görevlendirildi. Ceza infaz kurumu personelinden oluşan CEKUT diğer arama ve kurtarma ekipleriyle birlikte çalışmalara katıldı ve 41 kişiyi sağ kurtardı. Bakanlığa ait tesisler depremzedelerin konaklamasına açıldı. Bu kapsamda yaklaşık 7 bin kişi tesislerde misafir edildi. 2025 yılı yatırım programında; deprem bölgesinde 21 adliye hizmet binası, 12 ceza infaz kurumu, 3 adli tıp hizmet binası, 1 personel eğitim merkezi ve 82 kamu personel konutuna yer verildi. Halihazırda inşaat aşamasında; 8 adliye, 2 ceza infaz kurumu, 2 adli tıp ve 11 kamu personel konutu binası bulunuyor. Ayrıca inşaat öncesi hazırlık çalışmaları devam eden 13 adliye, 10 ceza infaz kurumu, 1 adli tıp, 1 personel eğitim merkezi ve 71 kamu personel konutu binası bulunuyor.

DEPREM BÖLGESİNDE 682 İLK DERECE MAHKEMESİ KURULDU

Deprem bölgesinde açılan ceza davası sayısı 1342 olurken, idari yargıda ise şimdiye kadar toplam 105 bin 291 dava açıldı. Deprem nedeniyle yargının iş yükünün artması dikkate alınarak yargı teşkilatı güçlendirildi. Bu kapsamda; deprem bölgesinde 654 adli, 28 idari olmak üzere toplam 682 ilk derece mahkemesi kuruldu. Ayrıca 10 Bölge Adliye Mahkemesi dairesi ve 5 Bölge İdare Mahkemesi dava dairesi olmak üzere toplam 15 istinaf dairesi kuruldu. Deprem bölgesinde görev yapan hakim ve savcı sayısı da artırıldı. Depremden etkilenen 11 ilde bulunan adliyelere farklı ünvanlarda toplam 3 bin 456 personel ataması yapıldı. Ayrıca depremden etkilenen yerlerdeki ceza infaz kurumlarına 1460 infaz personelinin naklen ataması yapıldı.