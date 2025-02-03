Kahramanmaraş Depremlerinde 2 Yıl: 2 Bin Soruşturma Açıldı

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Haber: Mehmet OFLAZ/Zeynep BOZUKLU

(ANKARA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. ANKA Haber Ajansı'nın Adalet Bakanlığı verilerinden edindiği bilgiye göre, depremlere ilişkin 2 bin 31 adet soruşturma dosyası oluşturuldu. Bunlardan bin 397'si hakkında iddianame hazırlanarak kamu davası açıldı. 51 dosyada iddianame değerlendirme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 75 dosya karara bağlandı, 130 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi. İlk derece mahkemesinde derdest bin 271 davada, bin 327 sanığın yargılaması sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremde en az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremler sırasında 11 ilde binlerce konut yıkıldı.

Adalet Bakanlığı verilerinden edinilen bilgiye göre, 6 Şubat depremlere yıkılan ilişkin 2 bin 31 adet soruşturma dosyası açıldı. Bunlardan bin 397'si hakkında iddianame hazırlandı. 51 dosyada ise iddianame değerlendirme süreci devam ediyor. Şu ana kadar 75 dosya karara bağlandı, 130 sanığa çeşitli hapis cezaları verildi.

"İlk derece mahkemesinde derdest bin 271 davada bin 327 sanığın yargılaması sürüyor"

Bakanlık verilerinden edinilen bilgilere göre, deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda, 2 bin 31 adet soruşturma dosyası açıldı.

Neticelenen soruşturmalardan bugüne kadar bin 397 iddianame düzenlenerek mahkemelere gönderildi, bin 346 dosya kabul edilerek kamu davası açıldı, 51'i hakkında ise iddianame değerlendirme süreçleri devam ediyor.

Bu davalardan 75 tanesi hakkında karar verildi, karar detaylarına bakıldığında 130 kişi hakkında çeşitli sürelerde hapis cezalarına hükmedildi.

Halen ilk derece mahkemesinde derdest olarak devam eden bin 271 davada, bin 327 sanık bulunuyor, bunlardan 134'ü tutuklu olarak yargılanıyor. İlk derece mahkemelerinde iddianame değerlendirme aşamasında toplam 51 dosyada, 77 kişi bulunuyor, bunlardan 3'ü tutuklu.