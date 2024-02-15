Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMSTO) tarafından, "6 Şubat Depremleri Sonrası Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi.
Teknokent Konferans Salonu'ndaki çalıştayın açılışında konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, Kahramanmaraş sanayisinin depremde büyük hasar gördüğünü söyledi.
Odalarının 12 bin üyesiyle kenti temsil ettiğini ve şehirde 2 bin büyük sanayi işletmesinin bulunduğunu aktaran Gümüşer, şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem hem Kahramanmaraş'a hem de bölge şehirlere ekonomik anlamda vermiş olduğu zararı ve bundan sonraki kurtuluş reçetelerimizi çok değerli hocalarımızın katılımıyla tartışacağız. Kahramanmaraş ekonomisini biraz daha yüksek teknolojiyle tanıştırıyoruz. Artık buraya savunma sanayinde çok önemli yatırımlar yapılacak biz de bu yatırımların öncülüğünü yapıyoruz."
Deprem bölgesindeki birçok şehrin büyük bir motivasyon kaybettiğine değinen Gümüşer, "İnsanlar deprem sebebiyle şehirlerinden göç etmek zorunda kaldılar fakat Kahramanmaraş bu motivasyonu koruyor. Bunu biz biraz da özellikle büyük sanayi şirketlerindeki yaşanan hasarlardan sonraki alınan tazminat bedellerinin yeniden yatırıma kanalize edilmesinde görüyoruz." diye konuştu.
Çalıştayda, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, "Kahramanmaraş için fırsat, farklı bir kentleşme modeli", Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Hüseyin Özel de, "Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınması için teknolojiye farklı bir bakış açısı" başlığında sunum yaptı.
Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Funda Barbaros, "Kahramanmaraş'ın sürdürülebilirlik ilkesiyle yeniden inşaası", İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Öner Günçaldı, "Kahramanmaraş ekonomisinin yeniden büyümesi ve gelir dağılımı", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Prof. Dr. Hayrettin Keskingöz de "Kahramanmaraş ekonomisinin dünü-bugünü-geleceği" başlıklarını çalıştayda ele aldı.
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