Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı düzenlendi

Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı düzenlendi

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMSTO) tarafından düzenlenen '6 Şubat Depremleri Sonrası Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı'nda, Kahramanmaraş sanayisinin deprem sonrası hasarları ve kurtuluş reçeteleri tartışıldı. Çalıştayda, farklı üniversitelerden akademisyenler Kahramanmaraş'ın kalkınması ve ekonomisinin yeniden büyümesi konularında sunumlar yaptı.

15.02.2024 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMSTO) tarafından, "6 Şubat Depremleri Sonrası Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı" düzenlendi.

Teknokent Konferans Salonu'ndaki çalıştayın açılışında konuşan KMTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, Kahramanmaraş sanayisinin depremde büyük hasar gördüğünü söyledi.

Odalarının 12 bin üyesiyle kenti temsil ettiğini ve şehirde 2 bin büyük sanayi işletmesinin bulunduğunu aktaran Gümüşer, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem hem Kahramanmaraş'a hem de bölge şehirlere ekonomik anlamda vermiş olduğu zararı ve bundan sonraki kurtuluş reçetelerimizi çok değerli hocalarımızın katılımıyla tartışacağız. Kahramanmaraş ekonomisini biraz daha yüksek teknolojiyle tanıştırıyoruz. Artık buraya savunma sanayinde çok önemli yatırımlar yapılacak biz de bu yatırımların öncülüğünü yapıyoruz."

Deprem bölgesindeki birçok şehrin büyük bir motivasyon kaybettiğine değinen Gümüşer, "İnsanlar deprem sebebiyle şehirlerinden göç etmek zorunda kaldılar fakat Kahramanmaraş bu motivasyonu koruyor. Bunu biz biraz da özellikle büyük sanayi şirketlerindeki yaşanan hasarlardan sonraki alınan tazminat bedellerinin yeniden yatırıma kanalize edilmesinde görüyoruz." diye konuştu.

Çalıştayda, Gazi Üniversitesinden Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, "Kahramanmaraş için fırsat, farklı bir kentleşme modeli", Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Hüseyin Özel de, "Kahramanmaraş'ın yeniden kalkınması için teknolojiye farklı bir bakış açısı" başlığında sunum yaptı.

Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Funda Barbaros, "Kahramanmaraş'ın sürdürülebilirlik ilkesiyle yeniden inşaası", İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. İbrahim Öner Günçaldı, "Kahramanmaraş ekonomisinin yeniden büyümesi ve gelir dağılımı", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden Prof. Dr. Hayrettin Keskingöz de "Kahramanmaraş ekonomisinin dünü-bugünü-geleceği" başlıklarını çalıştayda ele aldı.

Kaynak: AA

Deprem, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 17:09:20. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Ekonomisinin Geleceği Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement