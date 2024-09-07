Kahramanmaraş-Göksun Yolu 2,5 Saat Kapalı Kaldı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde tırın makas atması sonucu Kahramanmaraş-Göksun kara yolu yaklaşık 2,5 saat ulaşıma kapandı, uzun araç kuyruğu oluştu.
Kahramanmaraş-Göksun kara yolu Püren Geçidi mevkisinde, 33 ASR 058 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makas atarak, yolu çift taraflı trafiğe kapattı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve bölge trafik ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş Edebiyat Yolu'ndaki tünellerin bakımda olması nedeniyle alternatif olarak kullanılan güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu.
Ekipler, vinç yardımıyla tırı kenara alarak, kara yolunda ulaşımı bir süre kontrollü sağladı.
Yaklaşık 2,5 saatlik çalınmanın ardından tır ekiplerce yoldan kaldırılarak, trafik akışı yeniden sağlandı.
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