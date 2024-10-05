Kahramanmaraş Havalimanı'na ILS Cihazı Kurulacak - Son Dakika
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Kahramanmaraş Havalimanı'na ILS Cihazı Kurulacak

Kahramanmaraş Havalimanı\'na ILS Cihazı Kurulacak

Vahit Kirişci, ILS cihazının 7 Ekim'de Kahramanmaraş Havalimanı'na kurulacağını açıkladı.

05.10.2024 19:48
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Havalimanı'nda olumsuz hava koşullarında uçakların güvenli ve konforlu bir şekilde iniş yapmasını sağlayacak ILS cihazının, 7 Ekim'de kurulacağını bildirdi.

Havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulunan Kirişci, havalimanında gece uçuşları ve hava koşulları nedeniyle ILS'ye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Aletli İniş Sistemi olarak tanımlanan ILS'nin birçok kolaylık sağlayacağını aktaran Kirişci, şöyle konuştu:

"Bu cihaz şu anda havalimanımıza ulaştı. Cihazın monte edileceği yerin inşası Mart 2024 gibi tamamlanmıştı. Cihazla ilgili olarak da hazır bir cihazın kullanılması şeklinde değil, havalimanımızın kendi özellikleri, havalimanımızı kuşatan buradaki coğrafi şartlar, bütün kriterler ve veriler dikkate alınarak 'terzi çözümü' adını verdiğimiz, konfeksiyon usulü değil, siparişle yapılan bir cihazdı."

Geçmişte 5 havalimanı için 6 tane böyle bir cihaz sipariş edildiğini hatırlatan Kirişci, ihaleyi Koreli bir firmanın aldığını, ilk cihazın ise Kahramanmaraş'ta kurulması kararlaştırıldığını aktardı.

Cihazın sis, yağmur ve karlı habalarda önemli özelliğe sahip olduğunu dile getiren Kirişçi, şunları kaydetti:

"Bu cihaz, havalimanımıza monte edilip ilgili çalışmalar tamamlandığında, 6 bin metrenin altında tercih edilmeyen havalimanımız bin 450 metreye kadar kullanılabilir hale gelecek. Bu sayede, kötü hava şartlarında ve gece uçuşlarında pistte yaklaşma gerçekleştirilebilecek. Bu imkanı bize sağlayacak olan cihazımız, değerli arkadaşlar, 7 Ekim yani pazartesi günü itibarıyla gelecek olan teknik ekip tarafından kurulucak. Şu an cihaz, onu taşıyan aracın üzerinde ambalajlı halde duruyor. Teknik ekip, ambalajını açarak cihazı teslim almış olacak. İnşallah bu ay içerisinde de cihazın kurulum işlemi tamamlanmış olacak."

Kirişci, Kahramanmaraş'ın hem uçak seferleri hem de uçuş günleri bağlamında önümüzdeki günlerde bu cihazla birlikte artış olacağını da ifade etti.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Havalimanı'na ILS Cihazı Kurulacak - Son Dakika

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