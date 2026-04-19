Kahramanmaraş İl Eğitim Müdürü Görevden Alındı - Son Dakika
Kahramanmaraş İl Eğitim Müdürü Görevden Alındı

19.04.2026 18:19
MEB, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin sürecin, Bakanlık tarafından yakından takip edildiği belirtilerek, "Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş İl Eğitim Müdürü Görevden Alındı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kahramanmaraş İl Eğitim Müdürü Görevden Alındı - Son Dakika
Advertisement
