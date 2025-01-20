Kahramanmaraş\'ın Belediye Başkanı Yemliha Göktaş İYİ Parti\'den İstifa Etti

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(ANKARA) - İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, "Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleri ile desteklenmiştir" dedi.

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Belediye Başkanı Yemliha Göktaş, İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Göktaş, X üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Çağlayancerit'imizin geleceğine dair önemli bir kararımı siz değerli hemşehrilerimle paylaşmak istiyorum. İlçemizde bütünleştirici ve kapsamlı bir birliktelik adına, mensubu olduğum İYİ Parti'den istifa etme kararı almış bulunmaktayım.

Siyasi ayrılıklar ve kutuplaşmalar yerine hizmetlerin, yatırımların ve Çağlayancerit'in geleceğinin konuşulmasına imkan sağlamak adına bağımsız ve birleştirici bir siyaset tarzının faydalı olacağı kanaatindeyim. Aldığımız karar en ince ayrıntısına kadar düşünülüp halkımızın görüşleri ile desteklenmiştir. Bu konuda bizlere destek veren ve büyük teveccüh gösteren hemşehrilerime teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim."