Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
İlçenin Şallıuşağı kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ile 8 arazöz, 2 iş makinesi, 2 itfaiye aracı sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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