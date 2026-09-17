Kahramanmaraş merkezli araç dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş merkezli araç dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde filo şirketi üzerinden araç satma bahanesiyle 14 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 145 milyon lira değerindeki araç, konut, tarla hissesi ve hesaplarına el konuldu.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde, filo şirketi üzerinden araç satma bahanesiyle 14 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, "Nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, filo üzerinden uygun fiyatlı sıfır araç temin etme bahanesiyle, araç almak isteyen müşterilerden veya yatırımcılardan para toplandığını ancak 2025 yılı başlarından itibaren bedeli ödenen araçların sahte proforma ve dekontlar ile oyalanmak suretiyle müştekilere teslim edilmediğini belirledi.

Ekiplerce, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kayseri'de tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar kasası, araç ruhsatları, noter satış belgeleri ile 64 bin lira ele geçirildi.

6 milyar 295 milyon liralık işlem hacmine sahip oldukları tespit edilen şüpheliler ve irtibatlı oldukları şirketlere ait yaklaşık değeri 145 milyon lira olan 14 araca, 5 konuta, toplam 77 bin metrekare yüzölçümüne sahip 4 tarla hissesine, 6 gerçek kişi ve 2 tüzel kişinin banka ve sanal para hesaplarına el konuldu ve bloke kararı alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
DolandırıcılıkKahramanmaraşGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapu işlemleri sil baştan değişiyor Kurala uymayan satış yapamayacak Tapu işlemleri sil baştan değişiyor! Kurala uymayan satış yapamayacak
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler 3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Piknikte kahreden son Daha 28 yaşındaydı, son sözleri “hatıra kalsın“ oldu Piknikte kahreden son! Daha 28 yaşındaydı, son sözleri "hatıra kalsın" oldu
Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada Siirt-Pervari yolunda kontrollü patlatma kamerada
Aniden yere yığıldı 14 yaşındaki Yasin’in ölüm nedeni kahretti Aniden yere yığıldı! 14 yaşındaki Yasin'in ölüm nedeni kahretti
17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı 17 yaşındaki kızlarını yatağa zincirledikleri iddia edilen çift gözaltına alındı
13:55
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe’yi bin pişman etti
Takımdan apar topar yollanan futbolcu Fenerbahçe'yi bin pişman etti
13:51
Mehmet Uçum açıkladı Yeni infaz düzenlemesi geliyor
Mehmet Uçum açıkladı! Yeni infaz düzenlemesi geliyor
13:37
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu’nda olacak
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan, Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda olacak
13:06
Putin’e şok “Rusya kahramanı“ dron saldırısında öldürüldü
Putin'e şok! "Rusya kahramanı" dron saldırısında öldürüldü
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 14:11:39. #.0.2#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli araç dolandırıcılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement