Kahramanmaraş merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheliden 9'u yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kahramanmaraş merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheliden 9'u yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u yakalandı. Şüphelilerin bot hesaplarla vize randevusu aldığı, adreslerde sahte pasaport, kimlik ve tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı ve sahte belge düzenlenmesine yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 11 şüpheliden 9'u yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bazı kişilerin sahte pasaport, kimlik ve vize belgeleriyle yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelilerin bot hesaplar aracılığıyla konsolosluk sistemlerine müdahale ederek vize randevusu aldığını, yasa dışı geçişleri organize ederek haksız kazanç sağladığını tespit etti.

Kahramanmaraş, Ankara ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda tabanca, şarjör, 8 fişek, sahte olduğu değerlendirilen 25 pasaport, Karadağ kimlik kartı, 5 Türk kimlik kartı, 7 sürücü belgesi, çok sayıda vize başvuru evrakı ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Kahramanmaraş3. SayfaGöçmenGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte emeklilerin beklediği zam düzenlemesinin detayları
Prekazi’nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten Prekazi'nin vasiyeti Galatasaraylıları ağlatacak cinsten
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı Fark tam 12 puan Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu açıkladı! Fark tam 12 puan
Arda Güler’den İstanbul’da sürpriz ziyaret Formasını hediye etti Arda Güler'den İstanbul'da sürpriz ziyaret! Formasını hediye etti
Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı Cenazede tek ünlü vardı Ünlü oyuncu Şafak Karali son yolculuğuna uğurlandı! Cenazede tek ünlü vardı
16:55
Özgür Özel ile ne konuştular Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
Özgür Özel ile ne konuştular? Aliyev cephesinden ilk açıklama geldi
16:49
İşte İzmir’deki patlamanın nedeni Şirketten açıklama geldi
İşte İzmir'deki patlamanın nedeni! Şirketten açıklama geldi
16:48
İzmir’deki fabrika patlamasında can kaybı 10’a yükseldi
İzmir'deki fabrika patlamasında can kaybı 10'a yükseldi
16:30
Candan Yüceer AK Parti’ye mi geçiyor İlk açıklama geldi
Candan Yüceer AK Parti'ye mi geçiyor? İlk açıklama geldi
16:12
Bakan Göktaş’a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
Bakan Göktaş'a bir çocuktan şaşırtan tehdit: Sen kimsin, babam savcı
16:10
HABAŞ’taki facia sonrası korkulu bekleyiş Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
HABAŞ'taki facia sonrası korkulu bekleyiş! Vatandaşlar sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 17:13:09. #7.12#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheliden 9'u yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android