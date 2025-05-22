Kahramanmaraş Onikişubat'ta 16 binden fazla bağımsız bölüm için ruhsat verildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş Onikişubat'ta 16 binden fazla bağımsız bölüm için ruhsat verildi

22.05.2025 14:11
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Kahramanmaraş Onikişubat'ta 16 binden fazla bağımsız bölüm için ruhsat verildi Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, yeniden inşa ve güçlendirme çalışmaları hız kazandı.

Kahramanmaraş Onikişubat'ta 16 binden fazla bağımsız bölüm için ruhsat verildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, yeniden inşa ve güçlendirme çalışmaları hız kazandı. Onikişubat Belediyesi tarafından ilçede toplamda 16 bin 579 bağımsız bölüm için, güçlendirme veya dönüşüm ruhsatı verildi.

6 Şubat depremlerinde afetin merkezi Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi de büyük hasar gördü. Hasar tespitinin ardından çalışmalar aralıksız olarak yapılarak yaraların sarıldığı ilçede son durumla ilgili Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş bilgi verdi. İlçede toplam inşaat alanının 1 milyon 142 bin metrekareyi bulduğunu aktaran Başkan Toptaş," 6 bin 367 bağımsız bölümde güçlendirme yapıldı. Bu kapsamda 1 milyon 260 bin metrekarelik alan güçlendirildi. 3 bin 858 bağımsız bölüm için yerinde dönüşüm ruhsatı verildi. 564 bin 148 metrekarelik alan dönüştürüldü" dedi.

"Dünyanın en büyük şantiyesi içerisinde yaşıyoruz"

1 yıldır Onikişubat Belediye Başkanı olarak ekibiyle yoğun bir şekilde çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Toptaş," Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta belediye başkanlığı yapmak, yerel yöneticilik yapmak çok iyi bir performans istiyor. Bizler de Onikişubat Belediyesi olarak kendi sorumluluk alanımızda ekiplerimizle birlikte çalışıyoruz. Onikişubat'ımızın bir an önce ayağa kalkması, toparlanması, inşa ve ihya sürecinin çok hızlı bir şekilde tamamlanması adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Göreve ilk başladığımızda muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla çok iyi bir iletişim kurarak ilçemizin sorunlarının ne olduğunu ve bu sorunların çok hızlı bir şekilde nasıl çözülmesi gerektiğinin gayretini verdik. Her şehrin, her ilçenin, her mahallenin kendine göre sorunları ve beklentileri var. Özellikle vatandaşlarımızın beklentilerine baktığımızda belediyeden genel olarak talebi yol sorunlarının çözülmesiydi. Deprem sonrası da zaten önümüze çıkan en büyük sorun ulaşım konforunun çok daha iyi noktalara gelmesiydi. Şuan da dünyanın en büyük şantiyesi içerisinde yaşıyoruz o sebeple çok ciddi tonajlı araçlar ulaşım ağımıza zarar verdi. 1 yıllık süreçte şu ana kadar 220 milyon TL'lik yatırımla 60 bin ton asfaltı ilçemizle buluşturduk. Geçtiğimiz hafta da yeni sezonun başlangıcını yaptık ve Kavlaklı, Ceyhan ve Kazım Karabekir Mahallemizde 11 bin ton sıcak asfalt çalışmasına başladık. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Süleyman Şah Mahallemizde ilk olarak sokak sağlıklaştırma projesini hayata geçirdik. Kentsel tasarım vizyonumuzu yansıtan prestij sokağı haline dönüştürdük. İlerleyen süreçte kendi sorumluluk alanımızda olan ilçemizin muhtelif yerlerinde bu projemizi uygulamaya devam edeceğiz. Kırsal mahallerimizde en büyük beklenti kilit parkeydi. Depremin ardından geçen süreçte 265 bin metrekarelik kilit parke çalışmasını mahallelerimizle buluşturduk"diye konuştu.

"Çok sayıda projeyi tamamladık"

Tamamlanan ve yapımı süren projelere ilişkin açıklama yapan Başkan Toptaş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana, Onikişubat'ımızı daha yaşanabilir, daha modern ve daha dirençli bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Altyapıdan sosyal yaşam alanlarına, eğitimden enerjide sürdürülebilirliğe kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemizin dört bir yanında sıcak asfalt seriminden kilit parke çalışmalarına, çocuklarımız için modern park alanlarından kadınlarımız ve gençlerimiz için sosyal merkezlere kadar çok sayıda projeyi tamamladık. Özellikle 'asrın felaketi' olarak tanımlanan depremin ardından vatandaşlarımızın yanında olduk. Aynı zamanda temiz enerjiye yaptığımız yatırımlarla hem çevremizi koruyor hem de belediyemize ekonomik katkı sağlıyoruz. Kadın emeğini destekliyor, gençlerimizi geleceğe hazırlıyor, sosyal yardımlarımızla dar gelirli vatandaşlarımızın yükünü hafifletiyoruz. Onikişubat'ta değişim başladı. Biz, bu değişimi sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, yarının vizyonuna göre inşa ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki Onikişubat, her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu yolda bizlerle birlikte yürüyen tüm hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Onikişubat'a değer katan park projeler kapsamında; Akif İnan Mahallesi'nde Çınarlı Bahçe, İstiklal Mahallesi'nde Abdal Halil Ağa Parkı, Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde Dinamik Yaşam Parkı, Süleymanşah Mahallesi'nde Renkli Yaşam Parkı, Yirmiikigün Mahallesi'nde Burhaneddin Türkkahraman Parkı ve Karamanlı Mahallesi'nde Muhtarlık Parkı vatandaşların hizmetine sunuldu. Ayrıca Tekerek Mahallesi'nde farklı ve özel tasarımların yer alacağı bir yaşam alanı ve Döngele Mahallesi'nde Çağşak Mesire Alanı gibi doğayla iç içe projelerle ilçenin sosyal dokusu güçlendiriliyor. Karamanlı, Akçakoyunlu, Karacaoğlan, Mimar Sinan, Binevler, Tavşantepe, Mağaralı, Necip Fazıl, Haydarbey, Rasim Özdenören ve Kılavuzlu mahallelerinde park, sentetik saha ve çevre düzenlemeleri gibi çok sayıda proje eş zamanlı olarak sürdürülüyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş Onikişubat'ta 16 binden fazla bağımsız bölüm için ruhsat verildi - Son Dakika

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