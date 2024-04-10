Kahramanmaraş'ta 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş\'ta 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, hırsızlık suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nın saklandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Yakalanan hükümlü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine gönderildi.

10.04.2024 11:01
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Kahramanmaraş'ta, hırsızlık suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nın, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan T.K'nın (34) saklandığı adresi tespit etti.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

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