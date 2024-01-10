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Kahramanmaraş'ta 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, Doğu Çevre Yolu Arsan alt geçidinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşım kapanırken, yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Kahramanmaraş\'ta 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
10.01.2024 - 20:53,
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Doğu Çevre Yolu Arsan alt geçidinde, 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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