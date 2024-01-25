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Kahramanmaraş'ta 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda, deri üzerine yazılmış olduğu tahmin edilen 1300 yıllık bir Tevrat ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir tarihi eseri satmaya çalışan 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üst aramalarında tarihi Tevrat bulundu ve muhafaza altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kahramanmaraş\'ta 1300 yıllık Tevrat ele geçirildi
25.01.2024 - 00:05,  Güncelleme: 00:07
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KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma tarafından yapılan operasyonda 1300 yıllık olduğu tahmin edilen deri üzerine yazılmış Tevrat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, F.K. (55) ve S.A.A.'nın (49) ellerinde bulunduğunu belirttikleri bir tarihi eseri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı çalışmada adresleri tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin üst aramalarında deri üzerine yazılmış 1300 yıllık olduğu iddia edilen tarihi Tevrat ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K. ve S.A.A., sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Tarihi Tevrat ise muhafaza altına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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