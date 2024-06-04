Güncel

Kahramanmaraş'ta 2 metrelik yılan yakalandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir işletmede görülen 2 metrelik yılan korku dolu anlara neden oldu. Yakalanan yılan doğal yaşam alanına bırakıldı.

Dulkadiroğlu İlçesi Çiğli Mahallesi'ndeki bir işletmenin içinde görülen yılan çevrede korkulu anlara neden oldu. Bölgedeki vatandaşlar, yılanı uzaklaştıramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.