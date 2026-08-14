Kahramanmaraş'ta 243 Bin Uyuşturucu Hap Ele Ge geçti
Kahramanmaraş'ta 243 bin sentetik hap ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı, 2 kişi serbest.
Kahramanmaraş'ta 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il dışından kente sentetik uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kayseri-Kahramanmaraş karayolu Kılavuzlu Köprüsü girişinde önlem aldı.
A.Y. idaresindeki plakası açıklanmayan tırı durduran ekiplerce yapılan aramada 243 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi, sürücünün de arasında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Y. tutuklandı, V.C.G. ve M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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