Kahramanmaraş'ta 289 Gözaltı, 22 Tutuklama

??????? Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 289 şüpheli gözaltına alındı, 22 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 18-24 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda 289 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 2 av tüfeği ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
