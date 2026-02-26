Kahramanmaraş’ta 4.7 büyüklüğünde deprem

(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, saat 20.17'de Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.