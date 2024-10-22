Kahramanmaraş\'ta 50 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta tırda yapılan aramada 50 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente tırla yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İ.T. idaresindeki tır, bir süre takip edildikten sonra kent girişinde durduruldu.
Araçtaki aramalarda, 49 kilo 100 gram skunk, 900 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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