Kahramanmaraş'ta 85 Zanlıdan 55'i Tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 85 zanlıdan 55'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 85 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda bir miktar uyuşturucu, sentetik hap ile 13 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 85 şüpheliden 55'i tutuklandı.
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