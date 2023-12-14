Kahramanmaraş\'ta ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Y.E.C. idaresindeki 46 DG 806 plakalı, hasta taşıyan ambulans, Erçene Mahallesi Kavşağı'nda, Y.K. yönetimindeki 46 EH 929 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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