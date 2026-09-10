Kahramanmaraş'ta babasının mesleğini sürdüren Eda Ceritlioğlu kadın elektrik ustası oldu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta babasının mesleğini sürdüren Eda Ceritlioğlu kadın elektrik ustası oldu

Kahramanmaraş\'ta babasının mesleğini sürdüren Eda Ceritlioğlu kadın elektrik ustası oldu
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Kahramanmaraş'ta 12 yaşında babasının yanında çıraklıkla elektrikçiliğe başlayan Eda Ceritlioğlu, kendisini geliştirerek şantiyelerde çalışan bir usta oldu. Ceritlioğlu, 'Ustanın ben olduğunu söyleyince şaşırıyorlar' diyerek müşterilerin ilk anda inanmadığını anlattı.

Kahramanmaraş'ta 12 yaşındayken babasının yanında elektrikçilik mesleğine başlayan Eda Ceritlioğlu (24), yıllar içinde kendisini geliştirerek kadın elektrik ustası oldu.

Çocuk yaşta babasının iş yerinde küçük işlerle mesleği öğrenmeye başlayan Ceritlioğlu, zamanla evlerdeki elektrik arızalarını gidermeye, avize monte etmeye ve çeşitli tamirat işleri yapmaya başladı.

Mesleğin inceliklerini öğrenen Ceritlioğlu, kendisini geliştirerek şantiyelerde de görev aldı.

Elektrik ustası Ceritlioğlu, AA muhabirine, çocukluğundan beri içinde olduğu mesleği öğrenerek babasının işini sürdürmeye karar verdiğini söyledi.

Mesleğe ilk başladığında usta olmadığı gerekçesiyle bazı müşterilerin başka iş yerlerine yöneldiğini anlatan Ceritlioğlu, küçük yaşlarda başladığı elektrikçilikte kendisini geliştirerek ustalığa kadar ilerlediğini belirtti.

Çocukluğundan beri babasının yanında çalıştığını ifade eden Ceritlioğlu, şöyle konuştu:

"Babamın yanında çıraklıkla başladım. Zamanla dükkanda küçük işlerle başlayarak bu işi öğrendim. Öğrenince de 'Neden babamın mesleğini devam ettirmeyeyim?' dedim. Hem Kahramanmaraş'ta bir ilk olurduk hem de babamla birlikte çalışmanın daha güzel olacağını düşündüm."

"Usta benim deyince şaşırıyorlar"

Evlerde elektrik arızalarını gidermek için gittiğinde müşterilerin kendisini görünce şaşırdığını belirten Ceritlioğlu, özellikle kadın müşterilerin ilk anda "Usta yok mu, usta gelecek mi?" diye sorduğunu anlattı.

Ceritlioğlu, müşterilerin kendisinin usta olduğunu öğrendiğinde şaşırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ustanın ben olduğunu söyleyince çok şaşırıyorlar. İlk başta inanmıyorlar. Daha sonra arızanın ne olduğunu soruyorum, bakıyorum, tespit ediyorum ve işi yapıyorum. İş bittikten sonra benim usta olduğuma inanıyorlar."

Babası kızının ustalığıyla gurur duyuyor

Yaklaşık 35 yıldır elektrikçilik yapan 53 yaşındaki Oruç Ceritlioğlu da kızının mesleği öğrenerek usta olmasından gurur duyduğunu söyledi.

Kızının çocukluğundan itibaren yanında çalıştığını belirten Ceritlioğlu, "Evladım ne güzel esnaf oldu. Kızım temelden geliyor, kolunda bileziği var artık. Kızımla gurur duyuyorum." dedi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta babasının mesleğini sürdüren Eda Ceritlioğlu kadın elektrik ustası oldu - Son Dakika

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