Kahramanmaraş'ta Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasıyla ilgili yeni bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasıyla ilgili yeni bilirkişi raporu hazırlandı

Kahramanmaraş\'ta Bad-ı Saba Konutları A Blok\'un yıkılmasıyla ilgili yeni bilirkişi raporu hazırlandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremlerde 42 kişinin hayatını kaybettiği Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, binanın projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında mevzuata uyulduğu belirtildi. Ancak, yapısal performansı etkileyen kusurların bulunmasının ve zemin iyileştirme çalışmalarının yapılmamasının binanın yıkılmasına neden olabileceği düşünülmektedir. Rapor, statik proje müellifi, yapı denetim firması, yapı sorumlu müteahhit ve jeoloji mühendisinin asli kusurlu olduğunu belirtirken, jeofizik mühendisi, belediye proje kontrol birimi ve taşıyıcı sistemden sorumlu şantiye şefinin tali kusurlu olduğu değerlendirildi.

10.06.2024 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 42 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasına ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğretim üyelerinden oluşan 7 kişilik bilirkişi heyetince 31 Temmuz 2023'te rapor hazırlandı.

"Proje yapım ve iş bitimi aşamalarında tarafımıza ulaşan bilgiler doğrultusunda herhangi bir sorumlu kişi bulunmamaktadır." ifadesinin yer aldığı raporda, KTÜ öğretim üyelerince 31 Temmuz 2023 tarihinde hazırlanan bilirkişi raporunda, soruşturma dosyası üzerinde yapılan incelemenin değerlendirildiği ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında 2007 Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve İmar Kanunu esaslarına uyulduğunun görüldüğü aktarıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde 24 Nisan'da görülen duruşmada bina yapımında mevzuata uyulup uyulmadığı ve dosyada olası diğer şüpheliler ile sanıkların kusur durumunun belirlenmesine yönelik ek rapor talep edildi.

İkinci rapor

Talep edilen ve Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik bilirkişi heyetince 8 Haziran 2024'de hazırlanan 54 sayfalık ek rapor, soruşturma dosyasına eklendi.

Donatı özelliklerinin ilgili yıl geçerli olan yönetmeliklere büyük ölçüde uygun olduğu, ayrıca karotlardan elde edilen beton basınç dayanımının yönetmelik koşullarına göre yeterli olduğunun tespit edildiği belirtilen raporda, "Deprem sırasında yapının göçmesine, binanın projelendirilmesi aşamasında yapısal performansı etkileyen kusurların bulunmasının (özellikle zemin etütleri kapsamında), tarafımıza gönderilen bazı enkaz görüntülerindeki donatı detayları açısından inşası sırasında yeterli mühendislik hizmeti alamamış olmasının ve genellikle yamaç molozu şeklinde nitelendirilebilecek zemin profili üzerinde gerekli zemin iyileştirme çalışmaları yapılmadan yapının inşa edilmesinin neden olabileceği düşünülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, deprem nedeniyle yıkılan binanın statik proje müellifi tali/asli kusurlu, yapı denetim firması, yapı sorumlu müteahhit ve jeoloji mühendisi ise asli kusurlu bulunurken, jeofizik mühendisi, belediye proje kontrol birimi ve taşıyıcı sistemden sorumlu şantiye şefinin de tali kusurlu olduğu değerlendirildi.

İlgili alanda sondaj derinliğinin yetersiz olması, zemin etüdüyle ilgili çalışmaların içeriklerinin yetersiz olması ve tereddütlü durumlar ihtiva etmesi, dosya içinde yer alan görgü tanığı ifadeleri ve komşu parsellerdeki zemin etüt verilerinin değerlendirilmesi ile A Blok altında en az 2, kıyaslamalar amacıyla B Blok ve C Blok altlarında da birer tane olmak üzere en az 35 metre derinlikli sondajların yapılması önerilen raporda, jeofizik etüd kapsamında sonuçlarından tereddüt edilen kayma dalgası hızının belirlenmesi amacıyla 3 sismik kırılma deneylerinin yapılması, söz konusu deneylerin mahkemenin belirleyeceği uzman kişilerce gözetim altında yaptırılması ve yer altı suyu seviyesinin değişime uğramaması için sondajların en erken zamanda mümkünse hemen yaptırılması akabinde elde edilecek sonuçlara göre kusur durumunun özellikle geoteknik alanında uzman inşaat mühendislerinin oluşturduğu bilirkişi heyetince tekrar değerlendirilmesi gerektiğine işaret edildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Deprem, Mahkeme, Deprem, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasıyla ilgili yeni bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:04 İadeiziyaret bugün Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP’ye gidiyor İadeiziyaret bugün! Özel ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra CHP'ye gidiyor
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
05:55 Esenyurt gece yarısı alev alev yandı 8 araç ve iş yerini kundaklandı Esenyurt gece yarısı alev alev yandı! 8 araç ve iş yerini kundaklandı
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
09:38 Herkes onu konuşuyor Ali Koç’un arkasına geçen Yellow’un yaptıklarına bakın Herkes onu konuşuyor! Ali Koç'un arkasına geçen Yellow'un yaptıklarına bakın
09:05 Haber bülteni sunarken depreme yakalandı Haber bülteni sunarken depreme yakalandı
08:53 Mert Günok’tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil Mert Günok'tan maç sonu yorumu: Bunlar bahane değil
08:53 Survivor All Star’da ilk finalist Batuhan oldu Survivor All Star'da ilk finalist Batuhan oldu
08:16 Zeynep Bastık’la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü’den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz Zeynep Bastık'la dudak dudağa görüntülenen Serkay Tütüncü'den ilginç sözler: Birbirimizi tanıyoruz
07:31 Japonya’da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı Japonya'da Kurumsal İflaslar Yüzde 42,9 Arttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 10:03:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Bad-ı Saba Konutları A Blok'un yıkılmasıyla ilgili yeni bilirkişi raporu hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement