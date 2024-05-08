Kahramanmaraş'ta beton parçaları düşen bina tehlike oluşturdu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta beton parçaları düşen bina tehlike oluşturdu

Kahramanmaraş'ta bir beton parçaları düşen bina itfaiyeyi harekete geçirirken, tehlike oluşturdu. Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, itfaiye ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Bina bakımsızlığı nedeniyle benzer olayların çevredeki binalarda da meydana geldiği belirtildi.

08.05.2024 20:43
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Kahramanmaraş'ta beton parçaları düşen bina tehlike oluşturdu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir beton parçaları düşen bina itfaiyeyi harekete geçirirken, tehlike oluşturdu.

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi İsmetpaşa Mahallesi'ndeki meydana geldi. 6 Şubat depremleri sonrası hafif hasarlı raporu verilen 4 katlı binanın çatı kısmında deforme olan beton parçalarının bir kısmı büyük bir gürültüyle yere düştü. O anda binanın alt kısmından kimsenin olmaması oluşabilecek yaralanmaların önüne geçti. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olayda itfaiye ekipleri hareketli dakikalar yaşadı. 3 araç ile olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler incelemelerinin ardından bölgede güvenlik önlemi aldı.

Binanın altında bulunan esnaf Salih Çam, "Binanın bakımsızlığından dolayı beton parçası düşmesi var ve buradan bir insan geçseydi muhakkak ölürdü. Binaya az hasar verdiler şu anlık bir sıkıntı yok ancak bakımsızlık nedeniyle bu tür olaylar çevremizdeki binalarda da farklı zamanlarda meydana geliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta beton parçaları düşen bina tehlike oluşturdu - Son Dakika

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