Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı

Kahramanmaraş\'ta boya fabrikasında patlama: 3 işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı. Patlamanın etkisiyle fabrikanın bazı bölümlerinde göçük oluştu. Olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırıldı ve enkaz altında kimsenin olmadığı tespit edildi.

23.05.2024 00:25
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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir boya fabrikasında meydana gelen patlamada 3 işçi yaralandı.

Karacasu Kırım Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasının kazan kısmında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fabrikanın bazı bölümlerinde göçük oluştu.

Patlamanın ardından bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan göçük meydana gelen bölümdeki enkazda işçi veya işçilerin kalabileceğini değerlendiren ekipler, arama-kurtarma çalışması başlattı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından enkaz altında kimsenin bulunmadığı tespit edildi.

Kaynak: AA

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