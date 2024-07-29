Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Yangında 80 hektarın üzerinde alan zarar gördü ve 167 personel, 61 araç ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 18 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

29.07.2024 07:49
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'na yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğlen yangın çıktı.

Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangına müdahale etti.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için geceye rağmen seferber olduğunu aktaran Karartı, Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye ve Hatay'dan yangın için takviye ekipler geldiğini söyledi.

Yangında 80 hektarın üzerinde alanın zarar gördüğünü ifade eden Karartı, 25 arazöz, 4 iş makinesi toplam 61 araç ve 167 personelle yangına müdahale edildiğini bildirdi.

Yaklaşık 18 saat süren çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA

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