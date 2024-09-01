Kahramanmaraş\'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde dün çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kürtül Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale gece de sürdü.
Çalışmalara 16 arazöz, 6 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 4 iş makinesi, 3 itfaiye aracı ve 120 personel katıldı.
Yangın yaklaşık 17 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmasını sürdürdüğü ve yangında yaklaşık 15 dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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