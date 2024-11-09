2'Sİ TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ta Fatma Alıç ile kardeşi Gülcan Alıç'ı öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Mevlüt D. ile Behçet Y. tutuklanırken, Y.K.'ya ise ev hapsi cezası verildi. A.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Cinayet Üzerine Tutuklama - Son Dakika
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