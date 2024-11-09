Kahramanmaraş'ta Cinayet Üzerine Tutuklama

Güncel

2'Sİ TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta Fatma Alıç ile kardeşi Gülcan Alıç'ı öldürüp gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Mevlüt D. ile Behçet Y. tutuklanırken, Y.K.'ya ise ev hapsi cezası verildi. A.Y. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.