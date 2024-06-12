Kahramanmaraş'ta Darphane Operasyonu: Altınlar Ayar ve Gramajlarıyla Oynanarak Piyasaya Sürülmeye Çalışıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Darphane Operasyonu: Altınlar Ayar ve Gramajlarıyla Oynanarak Piyasaya Sürülmeye Çalışıldı

Kahramanmaraş'ta darphanenin basması gereken altınların gram ve ayarlarını düşürerek basıp piyasaya sürmeye hazırlanan kişilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda külçe altınlarla ile ayar ve gramlarıyla oynanmış çeyrek ve reşat altınlar ele geçirildi.

12.06.2024 20:36
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KAHRAMANMARAŞ'ta darphanenin basması gereken altınların gram ve ayarlarını düşürerek basıp piyasaya sürmeye hazırlanan kişilere yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda külçe altınlarla ile ayar ve gramlarıyla oynanmış çeyrek ve reşat altınlar ele geçirildi.

2 kişinin darphanenin basması gereken altınları bastığı, hatta bazılarının da ayar ve gramajları düşürülerek piyasaya sürmeye çalıştığı ihbarı üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonunda tespit edilen adrese operasyon düzenleyen polis, M.A. ve M.A.T.'yi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise 5 tane 21 ve 22 ayar reşat altın, 2 tane 22 ayar tam altın, 5 tane 22 ayar yarım altın, 6 tane 22 ayar yarım reşat altın, 2 tane 21 ayar yarım reşat altın, 2 tane 22 ayar Ata altın, 258 gram kesilmiş külçe altın, 2 tane 24 ayar külçe altın, 1 kilo 481 gram 24 ayar altın, 278 gram külçe altın, her biri 1.4 gram ağırlığında olan 40 tane çeyrek altın, 3 tane kesme astar, 7 tane kesilmiş altın astar, 185 tane basıma hazır altın pulu, 207 tane çeyrek altın, 12 tane basıma hazır 21 ayar altın, suçtan elde edildiği değerlendirilen 140 bin lira para ile altın basımında kullanılan kalıp ve malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

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