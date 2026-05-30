Kahramanmaraş'ta Dengeyi Kaybedip Nehre Düşen Adam Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta Dengeyi Kaybedip Nehre Düşen Adam Aranıyor

30.05.2026 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta balık tutarken nehre düşen Sekman Aktaş için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ'ta balık tutarken dengesini kaybederek nehre düşen Sekman Aktaş'ı (62) bulmak için başlatılan arama-kurtarma çalışmalarının 3'üncü gününde de sonuç alınamadı.

28 Mayıs Perşembe günü ailesiyle birlikte Onikişubat ilçesinin Sarıgüzel Mahallesi'ndeki Savruk Şelalesi mevkisine pikniğe giden Sekman Aktaş, Ceyhan Nehri'nde balık tutarken dengesini kaybederek suya düştü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık, jandarma, itfaiye dalgıçları ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü dalgıçları gönderildi.

AFAD koordinesinde yaklaşık 50 kişilik bir ekibin ilk 2 gün yürüttüğü çalışmalardan bir sonuç alamadı. Ekip, arama-kurtarma çalışmalarına bugün sabah saatlerinde kaldığı yerden devam etti. Dalgıçların su altında, kara ekibinin ise nehrin kıyılarında yürüttüğü çalışmalar bugün de sonuçsuz kaldı.

Ekipler bölgeden ayrılırken, arama-kurtarma çalışmalarının yarın sabah kaldığı yerden devam edeceği belirtildi.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Dengeyi Kaybedip Nehre Düşen Adam Aranıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan Avrupa’ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi Rusya'dan Avrupa'ya savaş ilanı gibi uyarı: Hiçbir şeye şaşırmayın, huzurlu uyku sona erdi
Adıyaman’da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu
UAEA Başkanı Grossi: İran’ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan’da depolanabilir UAEA Başkanı Grossi: İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu Kazakistan'da depolanabilir
DMM, “TFF maçlarda İstiklal Marşı’nı kaldırdı“ iddiasını yalanladı DMM, "TFF maçlarda İstiklal Marşı'nı kaldırdı" iddiasını yalanladı
Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı Marmaris’te batan tur teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı
Adıyaman’da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı Adıyaman'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı

20:25
Özgür Özel’den Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine yanıt
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt
20:00
Özgür Özel’den, İsmet İnönü’nün kabri önünde olay sözler
Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde olay sözler
19:43
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
Kritik mitingde gövde gösterisi: Taraflarını belli eden milletvekilleri ortaya çıktı
18:20
Kanye West konseri İstanbul’u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
Kanye West konseri İstanbul'u kilitledi, metrolarda adım atacak yer kalmadı
18:19
Özgür Özel’in mitingine katılamayan CHP’li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
Özgür Özel'in mitingine katılamayan CHP'li belediye başkanı, kendi maketini yolladı
18:10
Canlı anlatım: Dev maçta karşılıklı goller var
Canlı anlatım: Dev maçta karşılıklı goller var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 20:37:53. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Dengeyi Kaybedip Nehre Düşen Adam Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.