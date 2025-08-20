Kahramanmaraş'ta Deprem Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kahramanmaraş'ta Deprem Davası

20.08.2025 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

115 kişinin öldüğü depremde ihmali bulunan 13 belediye personeli hakkında dava açıldı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yıkılan Penta Park Sitesi 1. ve 3. bloklarda 115 kişinin ölümüne ilişkin 2'si tutuklu 3 sanığın yargılandığı davada, 13 belediye personeli hakkında da "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 ay kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, binanın yapım ve tadilat süreçlerinde görev alan belediye personelinin ihmali olduğu belirlendi.

Hazırlanan iddianame, Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, belediye personelinin şüpheli sıfatıyla verdikleri savunmalarda suçlamaları kabul etmedikleri, ancak nihai bilirkişi raporu ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu kişilerin yapıların inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yaparken ihmal gösterdikleri belirtildi.

İddianamede şu değerlendirmeye yer verildi:

"Yapının inşa edildiği dönemde, Kahramanmaraş Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü yapı proje ve kontrol birimlerinde yapan ve tahkikat konusu yapının inşa aşamasında gerekli kontrol, izin ve onay işlemlerini yapan M.D, V.Ç, F.Y, H.M.G, O.Y.D, Ç.H, C.Ş, Z.A.Ş, M.Ö, E.A, A.T, H.Ç, M.E.E. isimli şahısların görevlerinde ihmal göstererek, mevzuat hükümlerine aykırı olan yapı projelerine yapıya uygunluk kararları verdikleri, bu sebeple şüphelilerin tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirildiği, somut olayda da şüphelilerin yüklenmiş oldukları iş, kanunda düzenlenen görevler ve mesleki bilgileri, ülkemizin deprem kuşağında olması hususları da dikkate alındığında, şüphelilerin eylemlerinin sonuçlarını öngörmesi gerektiği, şüphelilerin bu durumu öngördükleri halde yukarıda belirtildiği üzere yapıyı ve yapıya ait projeleri kanun ve yönetmeliğe uygun denetlemedikleri yönündeki tespit, şüphelilerin bilinçli taksirle hareket ettiklerini gösterdiği, bu itibarla, şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranarak öngörmeleri gereken neticenin gerçekleşmesinden dolayı bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

İddianamede, sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/2 ve 22/3 maddeleri uyarınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca, belediye personellerinin "kamu görevi yapan kişilerin mesleklerini icra ederken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışlar sergilemeleri" nedeniyle mesleğin icrasından yasaklanmaları da istendi.

Sanıkların yargılanmasına 5 Eylül 2025'te Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Penta Park Sitesi 1. ve 3. blokların yıkılması sonucu 115 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Deprem, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Deprem Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 13 ölü Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman’a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz
Bakan Fidan’dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır Bakan Fidan'dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 15:45:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Deprem Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.