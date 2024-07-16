Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Çıkarılan Çelik Kasalar Açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Çıkarılan Çelik Kasalar Açıldı

Kahramanmaraş\'ta Deprem Sonrası Çıkarılan Çelik Kasalar Açıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından enkazdan çıkarılan ve sahibine ulaşılamayan 37 çelik kasa, polis ve itfaiye ekipleri tarafından açıldı. Valilik komisyonu tarafından koordine edilen süreçte çıkarılan eşya ve belgeler, sahiplerine ya da varislerine teslim edilecek. Depremde hayatını kaybedenlerin malzemeleri ise varislerine teslim edilecek.

16.07.2024 11:47
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KAHRAMANMARAŞ (AA) Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan ilçesinde, enkazdan çıkarılan çelik kasalar açıldı.

"Asrın felaketi" diye anılan depremlerin ardından enkazdan çıkarılan ancak sahibine ulaşılamadığı için İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen ve yaklaşık 500 gün muhafaza altında tutulan 37 çelik kasa, polis kamerası önünde itfaiye ekiplerince demir kesme makineleri ve balyoz yardımıyla açılabildi.

Valilik oluruyla oluşturulan komisyon koordinesinde açılan kasalardan çıkarılan eşya ve belgeler, sahiplerine ya da varislerine teslim edilecek.

Yetkililer, numaralandırılmış delil torbalarına konulan malzemelerin teslim edilmesi sürecinin titizlikle yapılacağını belirterek, depremde hayatını kaybedenlerin malzemelerinin varislerine teslim edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Çıkarılan Çelik Kasalar Açıldı - Son Dakika
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