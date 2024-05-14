Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kapanan İdilli ve Köklü mahallelerinin yolu açıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası kapanan İdilli ve Köklü mahallelerinin yolu açıldı

Kahramanmaraş\'ta deprem sonrası kapanan İdilli ve Köklü mahallelerinin yolu açıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de meydana gelen depremlerde yaşanan heyelan nedeniyle kapanan İdilli ve Köklü mahallelerinin yolu açıldı. İslahiye Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, dev kayalar kırılarak yeni yol stabilize edildi. İdilli ve Köklü mahallelerinin sakinleri artık ulaşımlarını kolaylıkla sağlayabilecekler.

14.05.2024 15:05
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'de meydana gelen depremlerde yaşanan heyelan nedeniyle kapanan İdilli ve Köklü mahallelerinin yolu açıldı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde İdilli ve Değirmencik mahalleleri arasında bulunan vadide heyelan meydana geldi.

Dağdan düşen büyük kayalar ve tonlarca toprak vadiden geçen yol ve İdilli Deresi'nin önüne set oldu.

Yaklaşık 50 metre yüksekliğe ulaşan kaya parçaları dereyi de etkisiz hale getirince eriyen kar suları doğal göl oluşturdu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İslahiye Belediyesi ekipleri mevsimsel şartlar nedeniyle zaman zaman ara verdiği çalışmalarını 15 ay sonunda tamamladı.

Ekipler, bölgedeki İdilli ve Köklü mahallelerine ulaşımı sağlayan yolu açmak için iki dağın arasındaki bölgeye düşen dev kayaları iş makineleriyle kırdı, yeni yol stabilize olarak hizmete açıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, yaptığı yazılı açıklamada "6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde dağın dağa kavuşması sonucu kapanan İdilli ve Köklü mahallelerimizin yolu yoğun çalışmalar sonucunda stabilize olarak açıldı. Yolun tekrar açılmasıyla birlikte mahalle sakinlerimizin ulaşımı tekrar kolaylaştı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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