Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Köy Evleri Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Köy Evleri Tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'taki deprem sonrası inşa edilen köy evlerini tanıttı. Toplamda 32 bin 260 köy evi tamamlandı ve 2025'e kadar 62 bin 817 evin teslim edilmesi hedefleniyor.

17.04.2025 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ın Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde depremin ardından inşa edilen köy evlerini paylaşarak, "Köy evlerimizi gören hayran kalıyor. Tek katlı, sağlam, konforlu, yöresel mimariyle uyumlu" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından çalışmalarını sürdürüyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı ve Emlak Konut tarafından afet konutları inşa edilirken, bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü de 11 ilde köy evlerinin inşasına devam ediyor. Deprem bölgesinde bugüne kadar 32 bin 260 köy evi tamamlandı. 2025 yılı sonunda deprem bölgesinde 62 bin 817 köy evinin teslim edilmesi hedefleniyor. Kahramanmaraş'ta da 10 bin 180 köy evi tamamlandı. Bu sayı, yıl sonunda 13 bin 814'e yükselecek. Türkoğlu ilçesinde de bin 392 köy evi inşaatı sürüyor. İlçeye bağlı Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde 63 konuttan 53'ü tamamlanıp teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Kadıoğluçiftliği Mahallesi'ndeki köy evlerinden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, "Köy evlerimizi gören hayran kalıyor. Tek katlı, sağlam, konforlu, yöresel mimariyle uyumlu" dedi.

'DEVLETİMİZE DUA EDİYORUM'

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde yer alan hak sahibi Aynur Bozoluk, yeni evine kavuşma heyecanını paylaştı. Bozoluk, "Temellerimiz atıldı, hemen ev yapımına başlandı. Devletimizin büyük olduğunu yanımızda olduğunu biliyorduk. Sürekli gece gündüz çalışmalar oluyordu. Gece geç saatlere kadar ışık yanıyordu burada. Kepçe ve kamyon sesleri geliyordu. Devletimize dua ediyorum. Çok zor günler yaşadım; şükrümüz, sevincimiz bu ev oldu. Konteynerlere de şükrettik, çadıra da şükrettik ama evde olmak bir başka. Büyük bir mucize, devletin bu hale getirmesi. Çünkü 11 ilde olmuş. Daha önceleri hani 1 il de oluyordu vatandaş da koşuyordu, devlet de koşuyordu ama devlet ne yapsın 11 ile koştu. Yalnız bırakmadı, o büyük bir velinimettir" dedi.

'DEPREM ŞOKUNU ATLATMAYA ÇALIŞIRKEN TEMELLERİMİZ ATILDI'

Hak sahibi Süheyla Doğru ise anahtarlarını depremden 1 yıl sonra 6 Şubat'ta aldıklarını belirterek, "Biz deprem şokunu atlatmaya çalışırken temellerimiz atıldı. Çok kısa bir süre, 1,5-2 ay gibi bir sürede yapıldı. Zaten öyle olmasa 1 yılda mümkün değil. Bu kadar evin teslim olması, yapılması yani her şeyiyle dört dörtlük yapılıp bizlere teslim edilmesi, çevre düzeni de dahil; parkesiydi, yoluydu, elektriğiydi, suyuydu, her şeyiyle beraber çok güzel bir şekilde teslim edildi bize" diye konuştu.

'ALLLAH RAZI OLSUN'

Geceleri bile iş makinelerinin seslerinin geldiğini, çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Doğru, "Bakanımız Murat Kurum'un bu deprem konutları üzerine çok çalıştığını biliyoruz, izliyoruz ve görüyoruz. Evi teslim aldığımızdan dolayı biliyoruz ki gerçekten sözün arkasında duran bir insan Bakanımız. Cumhurbaşkanımızdan, Bakanımızdan ve şantiyelerde çalışan bütün işçilerimizden emeği geçen bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Murat Kurum, Deprem, Güncel, Çevre, Emlak, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Köy Evleri Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı Nevzat Çiçek, Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastanede yaşananları anlattı
Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı Motora tavşan girdi, uçak iniş yaptı
Özgür Özel’den Bakan Tekin’e çok sert sözler Özgür Özel'den Bakan Tekin'e çok sert sözler
AK Partili Şamil Tayyar’dan Kütahyalı’ya sert tepki: Gece toplamak lazım AK Partili Şamil Tayyar'dan Kütahyalı'ya sert tepki: Gece toplamak lazım
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
17:26 ABD’de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün tutukluluğuna devam kararı ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün tutukluluğuna devam kararı
17:02 İstanbul’da toplu ulaşım krizi derinleşiyor Şoförlerden ’POS cihazı’ kararı İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
15:37 Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
09:04 Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor
08:58 Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
08:45 Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
08:39 Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 20:46:04. #7.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Deprem Sonrası Köy Evleri Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement