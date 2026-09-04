Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan Musalla Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı
6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören ve restorasyonu tamamlanan Musalla Camisi, dün yapılan açılışın ardından bugün ilk cuma namazına ev sahipliği yaptı. Vatandaşlar, caminin yeniden ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Musalla Camisi, restorasyonun tamamlanmasının ardından ilk cuma namazına ev sahipliği yaptı.
Depremlerde minaresi yıkılan, kubbe ve son cemaat mahalleri zarar gören cami, Vakıflar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından dün açılışı gerçekleştirilen tarihi camide, yaklaşık 3,5 yıl aradan sonra ilk cuma namazı kılındı.
Cuma namazı, İl Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı'nın hutbesinin ardından kılındı.
Caminin yeniden ibadete açılmasından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, restorasyon çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.
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