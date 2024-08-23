Kahramanmaraş\'ta depremde yıkılan binada kolon kesenlerin yakalama kararı kaldırılmadı

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KAHRAMANMARAŞ'ta depremde yıkılan 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nın zemin katındaki pastanede kolon kestikleri iddiasıyla 'olası kastla kasten öldürme ve yaralama suçundan' 876 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan ve 347 gündür firari olan sanıklar Sami Kervancıoğlu (58) ve Mustafa Pekel (48) hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına yönelik talep, mahkeme tarafından reddedildi.

Zemin katındaki pastanede kolon kesildiği tespit edilen ve 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan Ezgi Apartmanı ile ilgili 2'si tutuklu, 2'si firari, 5 sanığın yargılandığı Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine istenen bilirkişi raporu 31 Temmuz'da dosyaya girdi. Raporda binanın tasarım hatası, zemin kattaki iş yerinde perde betonun kesilmesi ve proje aykırı şekilde terasta çekme kat yapılmasının etkili olduğu ve bu nedenle de 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan tutuksuz müteahhit Yakup Aktaş (82) ile 12 yıl önce vefat eden statik proje müellifi inşaat yüksek mühendisi Kemal Türkarslan asli kusurlu gösterildi.

Aynı raporda kesildiği öne sürülen kolon ile pastanede yapılan tadilatların binanın yıkılmasında bir etkisinin olmadığı, bu nedenle de 'olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçundan 876 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle yargılanan pastanenin iç mekan tasarımcısı tutuklu Ertan Danacı (52) ile pastane işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu ile Mustafa Pekel'in kusurlarının bulunmadığı belirtildi. Raporun devamında 'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu fenni mesul Mehmet Tekin'e de (60) uymakla yükümlü olduğu dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmadığından dolayı herhangi bir kusur atfedilmedi.

Raporun ardından 347 gündür firari olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'in avukatları Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, müvekkilleri hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti; suçun vasfı, mevcut delil durumu ile öngörülen ceza miktarını dikkate alarak talebi reddedip, sanıklar hakkındaki yakalama kararının devamına karar verdi.

Avukatlar, bu defa Kahramanmaraş 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak karara itiraz etti. Mahkeme heyeti, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesiyle itirazı reddetti. Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, raporun ardından tutuklu sanıkları Ertan Danacı ve Mehmet Tekin'in tahliye taleplerini de reddetmişti.