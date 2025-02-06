Güncel

Kahramanmaraş'ta depremzedeler depremin yıl dönümü mezarlıklara akın etti

Kahramanmaraş 6 Şubat'ta kaybettiklerini unutmuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenler dualarla anıldı. Dulkadiroğlu ilçesindeki Kapıçam Şehir Mezarlığı, sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçilerle dolup taştı.

Depremde kaybettikleri yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar, gözyaşları içinde dualar okudu. Ellerinde Kur'an-ı Kerim ve çiçeklerle mezarlığa gelen aileler, sevdiklerinin başında uzun süre dua etti. Bazı vatandaşlar ise mezar taşlarını temizleyip su dökerek bakım yaptı.

Ziyaretçilerin duygusal anlar yaşadığı mezarlıkta sessizlik ve hüzün hakimdi. Depremde ailesini kaybeden Dönüş Yıldırım, "Allah'ım şehitlerimize rahmet eylesin bizleri de şefaatinden mahrum eylemesin yakınlarımız var dua ediyoruz" dedi.

Veli Fıstık ise, "Üzüntülüyüz yapacak bir şey yok Allah'tan geldi takdiri ilahi Allah devletimize milletimize zeval vermesin" diye konuştu.

Yetkililer, anma programları çerçevesinde şehrin çeşitli noktalarında mevlit okutulduğunu ve depremde hayatını kaybedenler için dualar edildiğini belirtti.

Depremin yıldönümü dolayısıyla birçok sivil toplum kuruluşu ve gönüllüler, mezarlık ziyaretinde bulunan ailelere su ve ikramlarda bulundu.