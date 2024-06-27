Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi davası devam ediyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi davası devam ediyor

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi A Blok'ta 58 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıklar savunmalarını yaparken, müştekiler de yaşadıkları acıları anlattı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların duruşmadaki tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

27.06.2024 21:21
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan Ebrar Sitesi A Blok'ta 58 kişinin ölümüne ve 18 kişinin yaralanmasına ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı ile tutuklu sanıklar Ahmet Doğan ve Atilla Öz, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Firari sanık Mustafa Timurbanga ile tutuksuz sanık M.T. ise duruşmaya katılmadı.

Tutuksuz sanıklardan M.A.Ö'nün ise celse arasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Müştekiler, müşteki avukatları ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Tevfik Tepebaşı, savunmasında, depremde yıkılan A Blok'un inşasından sorumlu olmadığını ifade etti.

Kendisini müteahhit olarak tanımlamadığını dile getiren Tepebaşı, "Bu inşaat 1975 deprem yönetmeliğine göre inşa edildi. İnşaatın yapım aşamasının hiçbir yerinde ben yokum. Bu bina, ilgili belediyenin 13 defa denetlemesinden geçmiş. Benim bu binayla bir ilgim yoktur. Ailemle birlikte geçirmem gereken 82. yaşımı cezaevinde geçiriyorum. Uzun bir süredir cezaevindeyim ve sağlığımı kaybettim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ederek tahliye talebinde bulundu.

Müşteki Halil Korkmaz, yıkılan A Blok'un enkazında 5 gün yaşam mücadelesi verdiğini ve yaralı kurtulduğunu belirterek, 2 oğlunu ve torunlarını ise kaybettiğini söyledi.

Korkmaz, binanın yapımında dahli olanlardan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Müşteki Duran Hançer ise A Blok'ta kardeşini, gelinlerini ve 3 yeğenini kaybettiğini, enkazdan çıkarıldığını dile getirerek, ilgililerden şikayetçi olduğunu kaydetti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 17 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Ebrar Sitesi davası devam ediyor - Son Dakika

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