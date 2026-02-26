Kahramanmaraş'ta Eğitime Kar Engeli

Kahramanmaraş'ın Nurhak, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde kar ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle söz konusu ilçelerde okulların bugün tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.
